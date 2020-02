Sanremo, il figlio di Giorgia fa esplodere i social: «Mamma, hai vinto Sanremo giovani o Sanremo vecchi?»

Samuel: mamma, ma quando hai vinto sanremo eri a sanremo giovani o a sanremo vecchi?

ADDIO@SanremoRai — giorgia (@Giorgia) February 7, 2020

Il tweet di Giorgia ha scatenato i like del "gruppo d'ascolto virtuale" che sta seguendo ildavanti alla tv. E con lo smartphone in mano. Ecco cosa ha scritto la cantante: «Samuel: mamma, ma quando hai vinto sanremo eri a sanremo giovani o a sanremo vecchi? ADDIO». Tante le risate per la battuta del figlio dell'artista. Tra i commenti divertiti c'è anche quello di Paola Turci: «Sigla!».Giorgia la sera prima era stata a Sanremo, all'Ariston, insieme a Emma, Elisa, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Laura Pausini e Fiorella Mannoia. Le artiste hanno portato il loro messaggio contro la violenza sulle donne. Una presenza che ha ricordato il concerto in programma sabato 19 settembre dalle ore 20.30 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) dal titolo "Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto".