Sanremo 2021, l'entusiasmo di Amadeus che guarda l'esibizione di Fiorello fa impazzire i social

Le note dell'inno d'Italia, suonato dalla banda della Marina Militare, segnano l'inizio della finale di Sanremo 2021. Sui social si respira già aria di nostalgia, cosa resterà da commentare domani, quando l'hashtag #Sanremo2021 sarà ormai solo un ricordo? Ma si sà, i social vivono di istanti, e ai commentatori seriali (e non), rimane ancora un'intera finale da gustare, pronta a regalare magici momenti. Ai posti di partenza, "l'Italia chiamò".

Sanremo 2021, nell'ultima serata si comincia con l'Inno di Mameli

«L'inno nazionale da ieri è cambiato» però, obiettano in molti. Già Achille Lauro, infatti, aveva dipinto il palco di triclore con la sua memorabile esibizione durante la quarta puntata.

Nessuno ha avvertito la Marina Militare che l’inno nazionale da ieri è cambiato? #sanremo2021 pic.twitter.com/53HfbU82I2 — Davide (@HuertDeAuteuil) March 6, 2021

«Non importa chi vincerà, questi giorni di Sanremo sono stati una ventata di aria fresca», si legge nei post già nostalgici di una leggerezza che solo il festival poteva regalare.

Non importa tanto chi vincerà.

Questi giorni di Sanremo sono stati una ventata di aria fresca e sono contenta così. #sanremo2021 pic.twitter.com/Mise0l5BHm — Valeria Angione (@Valeriangione) March 6, 2021

Twitter impazzisce per Amaedus, intravisto ballare con sguardo emozionato, alle spalle di Fiorello, durante l'omaggio a Little Tony: «Fiore sul palco che fa un medley e patato dietro che balla in maniera discutibile!», «Vi giuro, l’entusiasmo di Amadeus durante ogni esibizione di Fiorello mi uccide» scrivono.

Vi giuro, l’entusiasmo di Amadeus durante ogni esibizione di Fiorello mi uccide #Sanremo2021 pic.twitter.com/vSL7tdTCJx — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) March 6, 2021

