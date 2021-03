Sanremo2021, poltrone rosse vuote e pubblico social scatenato

La mancanza di pubblico al teatro Ariston non sembra certo fermare la frizzantezza del Festival di Sanremo 2021. Se da una parte, infatti, i finti applausi registrati tentano di sopperire con mediocre successo al vuoto tra le poltrone rosse, non manca il calore attraverso i social, di quanti, dalle loro case, si dilettano a commentare il festival della canzone italiana.

Grande protagonista sul web il maestro Beppe Vessicchio: «TODAY IS THE DAY perché in fondo è vero che abbiamo aspettato un anno solo per poter rivedere LUI» scrive un utente su twitter, «Ora che c'è lui può iniziare il festival» commenta un altro.

perché in fondo è vero che abbiamo aspettato un anno solo per poter rivedere LUI Beppe Vessicchio#Sanremo2021 #Sanremo pic.twitter.com/m2rlgosEPp — Mirko Colazzo (@mirkocolazzo) March 2, 2021

Ma tra tutti, come previsto, è Fedez il big più social della prima puntata. A far parlare di lui, è soprattutto la sua camicia, dalla sgargiante estetica versace, indossata in contemporanea anche dal figlio Leone da casa: «Ma che belli sono, li amo» è il commento più rappresentativo tra i molti, sotto le foto diventate virali.

Tantissimi gli apprezzamenti poi a Matilda De Angelis, dapprima nella veste di conduttrice e poi sorprendente cantante: «È una dea in qualunque abito e acconciatura», «Io ve lo avevo detto che ci saremmo tutti innamorati di #MatildaDeAngelis» scrivono gli utenti.

è una dea in qualunque abito e acconciatura 💘#Sanremo2021 pic.twitter.com/58ZiamhkFl — venere di twitta (@sonolaferaz) March 2, 2021

Sul finire della serata, l'ironia poi si scatena prendendo di mira la durata fino a tarda notte del festival, «Come arriverò a fine di questa settimana con ore di sonno 3 a notte» scrive un utente, «Io a quest'ora che cerco ancora di seguire» è il twitt di un'altro account, accompagnato dalla smorfia di Fiorello.

io a quest'ora che cerco ancora di seguire lucidamente la serata#Sanremo2021 pic.twitter.com/RSjsOfxH9V — giulia commenta Sanremo 💐 (@lastgiuli) March 2, 2021

