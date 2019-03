Sandro Mayer, la figlia Isabella in lacrime: «Un anno fa era a Ballando»

«Non avrei mai immaginato un anno fa, quando c’era Ballando con le Stelle, di essere qui oggi a parlare di lui che non c’è più: mi rattrista tantissimo. Non è facile vedere le sue immagini in televisione e pensare che non ci sia più. Vado avanti pensando ai miei figli, però c’è un vuoto incredibile». Lo ha detto tra le lacrime Isabella, figlia del giornalista Sandro Mayer, recentemente scomparso, in occasione dell’omaggio voluto da Eleonora Daniele nella puntata odierna di Storie Italiane su Rai1. A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in cui Sandro Mayer rivestiva il ruolo del giurato, la figlia ha raccontato: «Era molto affezionato al programma, al suo ruolo, a Milly Carlucci, al cast e anche ai giurati. Il sabato quando partiva era contentissimo. Io e la mamma pensavamo che si stancasse troppo dopo aver lavorato tutta la settimana, ma per lui era un momento di svago, di allegria, per staccarsi dalla routine del giornale. Non ci poteva rinunciare».

Tutti gli ospiti nello studio di Eleonora Daniele si sono alzati in piedi per un lungo applauso e Ivan Zazzaroni, che con Mayer ha condiviso il ruolo di giurato nello show del sabato sera di Rai1, ha voluto ricordare che «lo spirito di Milly è molto più vicino a quello di Mayer che al nostro. Milly trovava in lui la sponda perfetta contro di noi – ha detto Zazzaroni –. Avvertiremo molto la sua mancanza nel programma. Guarderemo lì e ci mancherà. È una figura che non puoi sostituire, nessuno lo può sostituire».



