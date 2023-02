San Valentino, la Polizia lancia l'allarme: «Attenzione alle social-truffe. Le vittime più colpite sono le donne»

Il 14 febbraio si celebra San Valentino, il giorno degli innamorati, ma questo si sa. Quello che tante persone e soprattutto utenti non sanno è che sono in aumento le «truffe romantiche». Tra le vittime più colpite troviamo le donne.



La Polizia di Stato lancia un allarme via social: attenti alla bufale e truffe in rete. I dati sono preoccupanti perché le organizzazioni criminali sono riuscite ad incassare, nel solo 2021, circa 4 milioni e mezzo di euro. Nel 2022 le denunce sono aumentate del 39% nei primi 7 mesi, per un totale di 536 segnalazioni giunte al commissariato on line in tutto l'anno. Questo tipo di raggiro, noto anche come «Love scam», ha registrato un incremento del 118% rispetto ai casi trattati nel 2020.

Cos'è «Love scam»

I criminali scelgono le loro vittime seguendone le tracce digitali sui social, i commenti e i like. Successivamente le contattano sui social, instaurando un rapporto di confidenza e amicizia, utilizzando immagini di uomini avvenenti che si spacciano per imprenditori o militari in servizio in Paesi di guerra, single, vedovi o separati.

Dopo la falsa amicizia virtuale, i truffatori cominciano a chiedere denaro, per presunti gravi motivi di salute o per poter raggiungere la vittima. Il legame instaurato induce la vittima di turno a credere che il suo interlocutore provi un sincero sentimento nei suoi confronti, che si trovi veramente in difficoltà, e ad assecondare le richieste, inviando denaro: si tratta di somme ingenti che, a seconda della capacità economica della vittima, possono arrivare a centinaia di migliaia di euro.

Le vittime più colpite sono spesso donne single di estrazione sociale eterogenea, la cui età si aggira intorno ai 50 anni, spesso con relazioni precedent ifinite male. Gli uomini vengono truffati quando i malfattori si fingono donne straniere.

Come difendersi dalle truffe

Si raccomanda di «essere estremamente cauti con le persone che non si conoscono fisicamente chiedendo, eventualmente, un parere ad una persona di fiducia su quanto sta accadendo e ci vede coinvolti direttamente».





#attentialletruffe San Valentino è il giorno degli innamorati ma occhio a chi cerca di sfruttare i sentimenti. Nel 2021 con le truffe romantiche le organizzazioni criminali sono riuscite a “fatturare” circa 4,5 milioni di euro #14febbraio

I nostri consiglihttps://t.co/pybKoTlSS7 — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 14, 2023

La Polizia postale consiglia di «controllare su un comune motore di ricerca il nome e le immagini del profilo delle persone che ci richiedono questo tipo di attenzioni, verificando che non vi siano già segnalazioni da parte di altri utenti»; «diffidare di coloro che inviano messaggi utilizzando un italiano spesso sgrammaticato»; «non fidarsi di chi chiede denaro con insistenza»; «denunciare ciò che sta accadendo, astenendosi dal pagare qualsiasi somma di denaro».

Attraverso il sito www.commissariatodips.it si possono inviare segnalazioni alle truffe romantiche.