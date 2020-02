San Valentino, single cerca fidanzata su internet: 23mila euro a chi gli trova l'anima gemella

Non riesce a trovare una fidanzata, così per San Valentino ha lanciato una proposta: chi gliela trova riceve in regalo 25 mila dollari (circa 23 mila euro). Lui si chiama Jeff, ha 47 anni ed del Kansas (Stati Uniti). Fa l'imprenditore ma ha scelto di mettersi in gioco realizzando un sito internet dove si presenta e dove racconta della richiesta d'aiuto.

Was interested until I saw that he's 5'7...🤷‍♀️ Date Jeff G. https://t.co/sNt8w3Pexp (also you don't get the $$$ if you nominate yourself sooooo) — Lauren Donnellan (@Lamadonn) February 13, 2020

Gli amici lo descrivono come una persona positiva, ma anche come uno "sciocco spensierato" sempre "con un grande sorriso in faccia". Ha un cane, Gunner. Ha avuto relazioni a lungo termine ma non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli. Fisico atletico, ama fare sport e il settore immobiliare.

Sul suo sito ci sono due selezioni: uno, dedicato alle ragazze (che "non hanno diritto al pagamento" dei 25 mila dollari in caso di autocandidatura) e poi uno nel caso in cui una persona voglia "raccomandare" un'amica. Nel caso in cui lei sia la fortunata prescelta, per il segnalante è previsto il regalo. Che, comunque, si raddoppierà: infatti, altri 25 mila dollari andranno a finire in beneficenza a un canile.

