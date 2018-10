Meghan Markle, l'appello della sorella: «Sono stata fraintesa, vediamoci»

Samantha Markle è disposta a tutto per far pace con la sorella Meghan, neo Duchessa di Sussex, per questo motivo è volata in Inghilterra. In diretta tv, in diverse trasmissioni, ha fatto un appello alla sorella chiedendo di incontrarsi e di ascoltarla per poter ricucire i rapporti familiari logoratisi con il tempo.

Le sue intenzioni, ha chiarito Samantha, sono pacifiche, non vuole creare polemiche e dare problemi a sua sorella ma spera in una riconciliazione. Secondo quanto riporta il Telegraph la sorellastra di Meghan ha spiegato di non essere stata invitata per dissapori passati al matrimonio, ma oggi chiede che venga messa una pietra sopra, soprattutto nei confronti del padre che, malato, non ha potuto accompagnare alla figlia all'altare. Secondo la donna Meghan e con le Harry sarebbero insensibili alla malattia e al dolore del papà.

Quando le è stato fatto notare che però le sue dichiarazioni in passato sono state di odio, lei replica dicendo che molte cose sono state fraintese e che l'amore che c'è tra due sorelle non può essere di certo scalfito da qualche parola di troppo.

