Matteo Salvini: «Come si farà senza Grande Fratello?». Heather Parisi lo gela su Twitter

Matteo Salvini con un tweet ha salutato l'ultima puntata del Grande Fratello, scatenando la risposta sempre sulla piattaforma social di Heather Parisi. Ma andiamo con ordine. «E anche quest'anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita». È il post scritto questa notte dal vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, accompagnato dalla foto della vincitrice dell'ultima edizione del reality di Canale 5, Martina Nasoni, la giovane ternana 'musa' ispiratrice della canzone 'La ragazza col cuore di latta' che Irama ha cantato all'ultimo Festival di Sanremo. Ieri sera il momento della verità dopo nove settimane nella Casa, secondo classificato Enrico Contarin.

Al cinguettio social di Salvini sono seguite le parole di Heather Parisi: «Azzardo una risposta al dubbio amletico di @matteosalvinimi: "si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??" Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient'altro da fare».



