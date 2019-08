Sabrina Paravicini, il tumore e la chemio: dal parrucchiere per combattere con un sorriso

Sabrina Paravicini è l'attrice diventata famosa per aver ricoperto il ruolo dell'infermiera Jessica nella fortunata serie tv “Un medico in famiglia”. Ultimamente si è tornato a parlare di lei per una notizia spiacevole: circa 8 mesi fa infatti le è stato diagnosticato un cancro al seno e, nella speranza di sconfiggerlo il prima possibile, ha dovuto cominciare la chemioterapia immediatamente. Le cure aggressive le hanno fatto perdere i capelli ma, nonostante ciò, ha affrontato tutto con il sorriso.

Anche se può sembrare qualcosa di superfluo rispetto alla terribile malattia, a lei pare aver dato una forza insapettata perché l'ha aiutata a riacquistare la sua femminilità perduta. Sabrina è andata dal parrucchiere per la prima volta dopo mesi, tornando al suo colore preferito: il castano scuro. Ha documentato tutto su Instagram, dove si è mostrata prima e dopo il trattamento.



Ultimo aggiornamento: 17:49

