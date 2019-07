Meghan Markle e la Regina Elisabetta ai ferri corti: colpa della dieta vegana di Archie

LONDRA - Nasce un altro caso alla corte britannica e questa volta lo scontro promette di durare a lungo. Meghan Markle ha scelto da molto tempo uno stile di vita molto particolare e rigoroso, a cominciare dalla dieta vegana. Ora, però, c'è un'indiscrezione che avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta: la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, vorrebbe che anche il piccolo Archie seguisse una dieta vegana e la sovrana del Regno Unito sarebbe molto preoccupata per la salute del nipote.

La dieta che Meghan Markle segue da anni è a base di alimenti vegan e con ingredienti molto particolari. Così particolari da aver creato non pochi problemi a diversi cuochi della famiglia reale britannica. La duchessa di Sussex, tra l'altro, quando era ancora sul set di Suits e non si era ancora legata al principe Harry, gestiva un blog sull'alimentazione con consigli e proposte decisamente alternativi, poi chiuso in seguito all'ufficializzazione del fidanzamento.

Ora, però, i tabloid britannici fanno sapere che l'ipotesi di imporre anche ad Archie un'alimentazione vegana non sarebbe stata accolta con favore, per usare un eufemismo, dalla bisnonna del piccolo. La regina Elisabetta, come riporta una fonte vicina alla famiglia reale al Daily Express, «non accetterà mai che il bimbo venga cresciuto come vegano». La volontà di Meghan avrebbe causato anche un dissidio tra gli stessi coniugi: Harry, infatti, vorrebbe evitare di dare un altro dispiacere a sua nonna, a cui è legatissimo, per via delle esigenze della moglie.

