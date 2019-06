Regina Elisabetta, incubo topi a Buckingham Palace: scatta la task force anti-ratto

LONDRA - Buckingham Palace ha convocato d'urgenza una squadra di disinfestazione per affrontare la piaga di topi che si dice abbiano lasciato la Regina Elisabetta inorridita. I funzionari hanno deciso di intervenire pesantemente dopo che era stato individuato un topo che scorazzava nelle cucine. Un esperto britannico al The Sun ha spiegato: "Topi e ratti sono sempre più problematici nella capitale londinese, specialmente in edifici molto vecchi. "Specialmente nei piani bassi è diventato quasi normale vedere piccoli topini marroni camminare lungo i corridoi.

BUCKINGHAM Palace has called in a pest ­control squad to tackle a plague of rats and mice said to have left the Queen...https://t.co/4AwNdJKA0c pic.twitter.com/Jr5aZrKPhL

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 23 giugno 2019

Buckingham Palace, hanno ricevuto una indicazione su come impedirne la diffusione. Ovviamente l'igiene è una priorità, così come le cose semplici per prevenire come chiudere le porte degli armadi e spazzare via ogni briciola o pezzetti di cibo. Il personale, in particolare i lavoratori della cucina dihanno ricevuto una indicazione su come impedirne la diffusione. Ovviamente l'igiene è una priorità, così come le cose semplici per prevenire come chiudere le porte degli armadi e spazzare via ogni briciola o pezzetti di cibo.

topi sono stati individuati all'esterno delle aree della cucina della residenza reale, e la regina Elisabetta è rimasta molto colpita dalla cosa tanta da creare una vera e propria task force anti-ratti. La residenza principale della regina risale al 1703. L'anno scorso era stata diffusa la notizia che la Gran Bretagna era minacciata da un'invasione di super-ratti, con l'ascesa di una rara razza di roditore mutante. Un portavoce della British Pest Control Association ha ammesso che i roditori dalla coda lunga sono diventati sempre più immuni dal veleno che normalmente viene loro somministrato. Trooping the Colour, il principino Louis saluta la folla alla sua prima parata

Ultimo aggiornamento: 16:35

