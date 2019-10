Roberto Casalino il 23 novembre all'Auditorium di Roma: Alessandra Amoroso ospite d'eccezione

Ultimo aggiornamento: 13:27

Sono aperte le prevendite su Ticketone per il grande concerto di, previsto per il 23 novembre all'Auditorium Conciliazione di Roma e prodotto da Mauro Atturo per Problem Solving. Il live porta il nome del suo ultimo successo discografico “Il Fabbricante di Ricordi”, album nato per festeggiare i suoi dieci anni di carriera (2008-2018), pubblicato il 13 settembre per Casa Killer/Artist First e che sta riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica. Il live e l’album sono un’occasione unica per riscoprire i brani che hanno emozionato e accompagnato i momenti preziosi della vita dell’artista e del pubblico. Una raccolta di alcuni dei suoi più grandi successi di ieri e di oggi, riarrangiati in modo del tutto nuovo e personale, in una versione inedita, in alcuni episodi impreziositi dai featuring con gli interpreti per cui Roberto ha scritto le sue canzoni: Fedez, Giusy Ferreri, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Un evento-spettacolo all’Auditorium Conciliazione di Roma da non perdere, un’occasione unica per vivere un’esperienza fortemente emotiva per il pubblico di Roberto Casalino, per tutti coloro che lo apprezzano e lo hanno apprezzato come cantautore e come autore. Il tutto sarà impreziosito dalla presenza di ospiti d’eccezione, tra i quali spicca il nome di Alessandra Amoroso.