La regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 72 anni di matrimonio: l'anniversario da record

Un amore che dura da 72 anni: il 20 novembre del 1947 nell'abbazia di Westminster si celebravano le nozze tra Elisabetta di Windsor e Filippo Mountbatten. Quattro figli, otto nipoti e bisnipoti e qualche scandalo dopo, mentre noi guardiamo le loro avventure su The Crown la Regina e il principe consorte festeggiano un anniversario che forse non è stato facile raggiungere ma che ha portato la coppia a essere una delle più longeve dell'ultimo secolo.

Nel 1947 per la prima volta il loro matrimonio veniva trasmessa dalla BBC, finendo in mondovisione: un'unione d'amore, con la scintilla che, per Elisabetta, era scoccata nel 1939 a soli 13 anni quando aveva rivisto il lontano cugino che, maggiorenne, stava per partire per la guerra. «Mi è sembrato un dio vichingo», confesserà lei anni dopo. Il dado era tratto: nel 1946 Filippo avrebbe chiesto la mano della sua bella con un anello di fidanzamento composto da tre diamanti.



Non è stato sempre facile (proprio in questi giorni si è scatenata la polemica sulla popolare serie Netflix che fa intuire una relazione extraconiugale di Elisabetta con Lord Porchester) ma, 72 anni dopo il "sì" in mondovisione, una cosa è certa: l'anniversario è da record.

