Maestra mostra il regalo dell'alunna e commuove il web: «Piuttosto che non darmi nulla...»

Dietro a un regalo quello che conta è il pensiero. Ne sa qualcosaun'insegnante delle scuole elementari Amistad diche perha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola,, ha raccolto idella sua colazione gratuita e li ha regalati alla maestra.LEGGI ANCHERachel ha poi condiviso uno scatto del regalo suscrivendo: «Oggi è stato l'ultimo giorno prima della pausa invernale, avremo due settimane di riposo per stare con le nostre famiglie e le persone care e poi torneremo a scuola nel 2019. Ho ricevuto dei cioccolatini, delle dolci note scritte a mano, dei gioielli, ma questi marshmallows di Lucky Charm mi hanno colpito di più. Vedete, il 100% degli alunni della mia scuola ha il pranzo gratis o a prezzo ridotto. Questa ragazzina voleva farmi un regalo, ma non aveva niente da dare».«Così - continua - piuttosto che non darmi nulla, questa studentessa ha aperto la sua colazione di cereali stamattina e ha preso ogni marshmallow dalla sua confezione per metterlo in un sacchetto per me. Sii grato per ciò che hai e ciò che gli altri ti danno. Tutto proviene veramente dalle parti più profonde del loro cuore. Buone vacanze».Il post è diventato virale, con oltre 117.000 condivisioni e 347.000 like. In migliaia hanno espresso commozione per questo gesto semplice e affettuoso. «Questa bambina non può avere denaro o molti beni materiali, ma ha un cuore d'oro e ingegno, le vere fonti di luce nel mondo!», è stato il commento di un utente.