Fa una rapina in banca e fugge su un monopattino che ha il Gps: 19enne arrestato

Fa una rapina in banca e fugge con un monopattino elettrico di Uber con tanto di rilevatore Gps. Per la polizia è stato un gioco da ragazzi seguire la sua fuga. E hanno fatto davvero presto a mettere le manette ai polsi di Luca P. Mangiarano, 19 anni, protagonista della rapina alla filiale della banca Bbva Compass di Austin, in Texas.

A dare la notizia è stata la Fox, che racconta come lo scorso 18 dicembre il ragazzo fosse entrato in banca con una felpa con cappuccio e occhiali da sole riflettenti e, allo sportello, ha dato all’operatrice un cartello con la scritta: "Questa è una rapina, per favore dammi tutti le banconote da 100 e 50 dollari in una busta e tutto andrà bene".

La cassiera, preoccupata, non ha fatto altro che dare il contante a Luca che poi se l'è svignata a bordo del mezzo. Senza sapere, poi, che le telecamere di sorveglianza di un negozio vicino stavano riprendendo tutta la scena. Con le indicazioni Gps i poliziotti hanno chiesto a Uber di conoscere i tracciati dei monopattini messi a disposizione in zona e, così, hanno concluso l'avventura criminale del giovane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA