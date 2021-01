Rai Radio 2 è l'emittente radiofonica più cliccata su Facebook nel 2020

È Rai Radio2 la radio più vista e cliccata su Facebook nel 2020: prima in classifica per numero totale di interazioni (6,56 milioni) tra tutte le Radio nazionali iscritte a Ter - come rileva la stessa emittente in una nota - Rai Radio2 spopola su Facebook, dove registra nell'ultimo anno 300 mila nuovi fan che fanno segnare un tasso

di crescita della pagina pari al 47%. I dati (fonte: Crowd Tangle) si riferiscono alle radio nazionali iscritte a Ter nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020.

Sono oltre 133 milioni le visualizzazioni dei video realizzati e proposti dalla rete diretta da Paola Marchesini. Pionieri su Telegram (Rai Radio2 è stata la prima emittente radiofonica ad attivare un canale sull'applicazione dedicata alla messaggistica istantanea) dove ha debuttato a marzo, in pieno lockdown, per creare un ulteriore flusso comunicativo con gli ascoltatori, registra buoni risultati anche su Instagram, dove cresce del

46,8% per numero di interazioni.

Ema Stokholma: «Nel mio armadio il vestito rosso portafortuna comprato 20 anni fa»

«Radio2 ha puntato molto sulla crossmedialità, consapevole della molteplicità di offerte che l'universo digitale offre e del cambiamento che ha visto protagonista il mezzo radiofonico negli ultimi anni», dice Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2.«Per questo abbiamo scelto di consolidare il brand su tutte le piattaforme, puntando sempre su un'offerta di flusso all'insegna dell'intrattenimento intelligente e del divertimento».

Lo scorso settembre in modalità è stato attivato Visual Radio, un canale video a tutti gli effetti, disponibile su RaiPlay, per «far vedere la radio» in diretta dagli studi di via Asiago.

