Proposta di matrimonio subacquea in Egitto: le mute sono eleganti come abiti da sera

Un curioso modo per chiedere la mano alla propria fidanzata. E’ quello pensato da, sub di professione, con l’aiuto di alcuni amici. Il giovane ha creato persino un outfit per l’occasione. Tutto all’insaputa dell’amata.E così alla fine le acque dihanno riunito i cuori dei due innamorati, lui egiziano e lei spagnola, in una cerimonia così bella e particolare che ha impressionato gli utenti dei social. La location è la città turistica di Dahab si trova nel Golfo di Aqaba, sul Mar Rosso nel sud-est della penisola del. Il sub egiziano, che vive a Dahab, ha raccontato alla “CNN araba”, che il 4 settembre ha deciso di sorprendere la sua fidanzata,, con una cerimonia di fidanzamento nelle profondità del mare di Dahab.Durante la prova dello scafandro, la fidanzata di Al-Kilani si è detta emozionata per l’idea «non sapevo nulla l’ho saputo solo due giorni prima». E così è stato i due ragazzi sono scesi per diversi metri sott’acqua, poi l’emozionante proposta con tanto di anello. Il giovane ha spiegato che organizzare una festa di fidanzamento in mare non è un’idea nuova. Ma lui si è superato e ha fatto disegnare abiti da sub personalizzati che si adattassero all’occasione della festa di fidanzamento, sotto forma di giacca, pantalone e cravatta per lui e un vestito chiaro per lei. Tutto rigorosamente realizzato con il materiale da muta. La festa è poi proseguita per il resto della serata.