Washington in festa per Biden: venduto più champagne che negli ultimi due Capodanni

A Washington Dc si è festeggiato come non mai per l'elezione del presidente Usa. Per la vittoria di Joe Biden, riferiscono i proprietari dei negozi di liquori della capitale, sabato scorso si sono vendute più bottiglie di champagne che durante i due precedenti Capodanni messi insieme.

Secondo quanto si legge sull'edizione online di Newsweek, a seguito dei festeggiamenti per il presidente diverse centinaia di bottiglie vuote di champagne sono state abbandonate nei bidoni della spazzatura.

"Sono stato spruzzato da gas lacrimogeni e champagne nello stesso tempo", racconta Andrew Beaujon, giornalista del Washingtonian.

Nella Capitale Usa in migliaia si sono riversati in piazza mostrando cartelloni con le scritte "L'incubo è finito" e "Sei stato licenziato", riferendosi a Donald Trump e alla bocciatura da parte degli elettori americani. Festeggiamenti che, dunque, sono scoppiati dopo aver preso d'assalto anche i negozi di alcolici.

