Polisportive Salesiane alla Camera: «Equilibrio tra tutela lavoro e sostenibilità delle associazioni»

Le Polisportive Giovanili Salesiane (Pgs) sono state ricevute alla Camera dei Deputati, davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro, per parlare dello schema di decreto legislativo sugli enti sportivi - professionistici e dilettantistici - e dei lavoratori del settore. Il 24 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato preliminarmente cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86. I provvedimenti intervengono in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni nonché di sicurezza in materia di sport.

Le richieste

Le istanze delle Pgs, che è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e conta circa 200.000 tesserati e 2500 società affiliate, sono state rappresentate alle Commissioni parlamentari dal Presidente Nazionale Avv. Ciro Bisogno. Che ha dichiarato: «Il dialogo e il confronto sono sempre momenti importanti ma il decreto legislativo oggetto dell’audizione va rivisto al fine di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del lavoro sportivo e la sua sostenibilità da parte del mondo associazionistico che diversamente si troverebbe ad affrontare costi ed oneri ingenti. Diversamente rischia di dare una ulteriore notevole e forse definitiva spallata alle attività sportive dilettantistiche e di base già messe in ginocchio dagli effetti della pandemia» da Covid, queste le parole di Bisogno.

