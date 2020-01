Pino Daniele, la figlia Sara su Instagram: «Ti assomiglio sempre di più». Testo commovente

Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e di Fabiola Sciabbarrasi, ricorda il padre nel quinto anniversario della morte in un post su Instagram. La frase accanto a due foto che la ritraggono bambina accanto al padre. «Ti penso tutti i giorni, ma oggi un pò di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te». Anche la Sciabbarrasi (che è stata la seconda moglie di Pino Daniele) su Instagram ha pubblicato una foto dove è abbracciata al cantautore, scrivendo: «Tutto passa ma niente va via del tutto...». E poi una citazione di Gabriel Garcia Marquez: «Non piangere perché è finito, sorridi perché è successo». E l'hashtag #restalamoreintorno che è il titolo («Resta l'amore intorno - La mia vita con Pino») del libro, scritto a quattro mani dalla stessa Sciabbarrasi con Mapi Danna e pubblicato a fine novembre, in cui racconta la sua storia d'amore con il cantautore napoletano.

Sara Daniele, figlia di Pino (foto su Instagram)

Ultimo aggiornamento: 14:54

