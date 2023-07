Il pilota Lufthansa e la strana manovra dopo il volo per Catania dirottato a Malta: il "disegno" in cielo è inequivocabile

Forse è pura casualità, per molti però rappresenta un messaggio di disapprovazione del pilota per esser stato costretto a cambiare aeroporto per l'atterraggio. La traiettoria disegnata nel momento in cui il volo Lufhtansa partito da Francoforte diretto a Catania è stato dirottato a Malta per il forte vento sullo scalo siciliano, pare inequivocabile (con la forma fallica). L'immagine estrapolata da FlightRadar24 è diventata virale sui social in poche ore.

Il volo per Catania dirottato

Lo scorso 28 luglio il volo LH306 era decollato in orario (alle 12.48) dall'aeroporto di Francoforte.

Dopo due ore di viaggio si apprestava ad avviare la procedura di atterraggio presso lo scalo siciliano di Fontanarossa. A quel punto dalla torre di controllo viene indicato al pilota l'impossibilità della pista per il forte vento. Il comandante ha quindi effettuato la procedura standard virando e riprendendo quota. In attesa di ulteriori comunicazioni ha sorvolato Catania con due rotte circolari prima di essere poi dirottato verso Malta. Il risultato di questa operazione si è tradotta nell'immagine a forma fallica evidenziata su FlightRadar e immediatamente notata sui social.

Oggi il volo Lufthansa Francoforte-Catania è stato dirottato a Malta per il vento ma a giudicare dal circuito di attesa pare che il pilota non l’abbia presa benissimo pic.twitter.com/4K95RcT3XW — Ste (@unpotoscano) July 28, 2023

Un messaggio del pilota?

L'ironia ha portato gli utenti a interpretare questa manovra come un segnale di disapprovazione lanciato dal pilota alla torre di controllo. Un messaggio chiaro per aver perso l'occasione di atterrare costringendo lui stesso e i passeggeri a un ulteriore periodo a bordo nel viaggio verso Malta con tutte le ripercussioni del caso. Una teoria che non trova riscontro nella realtà. La forma fallica disegnata in volo sarebbe puramente casuale.