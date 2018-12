Dalla malattia al successo sul web: il Piccolo Buddha di appena 5 anni è già un fenomeno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Cina un bambino di cinque anni è diventato una vera e propria star del web. La sua celebrità è esplosa dopo una raccolta fondi, organizzata, per curare una rara malattia che lo ha colpito sin dalla nascita. Per i milioni di fan che lo seguono è “il piccolo Buddha” oppure “Little Rock”. Nei suoi filmati: canta, balla, fa l’attore, il rapper. Insomma un artista a 360 gradi.Con il suo aspetto paffutello e la sua simpatia ha raggiunto in poco tempo una grandissima fama. La piccola star che vive con la sua famiglia a Changchun, capitale della provincia dello Jilin, è in realtà affetto da una malattia renale pericolosa.Per raccogliere soldi per le cure mediche, il bambino ha pubblicato diversi video live-stream dalla sua casa con l’aiuto dei genitori. Ne è bastato solo uno per fare il giro dei social, oggi tutti lo seguono (attualmente ha più di un milione di follower su Kuaishou, uno dei più importanti siti di video in Cina, secondo un rapporto locale citato da The Paper). Al piccolo è stata diagnosticata la malattia quando aveva 14 mesi, all’inizio i medici non riuscivano a capire di cosa si trattasse: poi hanno individuato una sindrome rara che colpisce i reni.I suoi genitori hanno usato tutti i loro risparmi, hanno venduto la loro casa e gli oggetti preziosi. «Siamo disposti a tutto pur di farlo stare bene», hanno raccontato. Il loro reddito copre a malapena il costo mensile della terapia, che è più di 7.000 yuan (crca 898 euro). Nonostante abbia sofferto, durante le terapie, di effetti collaterali, non ha mai perso la sua gioia di vivere e la sua allegria. «Devo guadagnare soldi e aiutare mio padre e mia madre. Credo di poter migliorare», ha detto ai giornalisti. E dal momento che le sue delicate condizioni gli hanno impedito di andare a scuola, si è fatto tanti amici online tramite i suoi video (ed è anche questo che lo spinge ogni giorno a dialogare con loro). «Ci sono un sacco di zii, zie, fratelli e sorelle che si prendono cura di me e io posso guadagnare soldi per la mia cura», ha detto Little Rock.