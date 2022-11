Guardia accoglie “paziente fantasma” in ospedale: il video delle telecamere di sicurezza. «Vicenda sotto inchiesta»

Le porte automatiche dell'ospedale si aprono, ma non entra nessuno: la guardia si alza, dice qualche parola e registra quello che sembra essere un «paziente fantasma». Sono le strane immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del Finochietto Sanatorium, a Buenos Aires, in Argentina. Il filmato ha fatto il giro del web e sono in tanti a chiedersi cosa sia accaduto realmente.

“Paziente fantasma” entra in ospedale: il video virale

Nel video l'addetto alla sicurezza comincia a muoversi quando le porte scorrevoli si aprono, sembra interagire con qualcuno (che non si vede), scrive qualcosa sulla sua cartellina e offre persino una sedia a rotelle. Il filmato è stato registrato alle 3 del mattino.

Spine-chilling moment ‘ghost patient’ is greeted by hospital worker on CCTV a day after DYING pic.twitter.com/4G4yJyZtft — The Sun (@TheSun) November 22, 2022

L'ospedale: vicenda sotto inchiesta

L'ospedale argentino ha immeditamente provato a chiarire l'accaduto. Innanzitutto ha spiegato che le porte automatiche quella notte erano guaste, finendo per aprirsi e chiudersi da sole numerose volte. Un portavoce del Finochietto Sanatorium ha ipotizzato che l'addetto della sicurezza abbia messo in scena tutto per «scherzo e visibilità». L'ospedale argentino, inoltre, ha fatto sapere che la vicenda è «sotto inchiesta».