Paulo Fonseca, giornata in famiglia per il mister della Roma: ma i tifosi notano un dettaglio

Paulo Fonseca, non solo un ottimo allenatore. Il tecnico portoghese della Roma, in sei mesi, ha dimostrato di essere all'altezza del campionato italiano e lo ha dimostrato anche ieri, mettendo in seria difficoltà per tutti i 90' del derby la travolgente Lazio di Inzaghi. Anche per questo, il mister giallorosso ha deciso di sfruttare al massimo la giornata di riposo successiva alla partita, passando del tempo con la famiglia.

Roma, Fonseca: «Papera Pau Lopez? Una situazione infelice»

In compagnia della moglie Katerina e del figlio, Paulo Fonseca ha scelto di passare parte del suo giorno libero passeggiando in riva al mare. Il tecnico portoghese ha già due figli, di 20 e 14 anni, avuti dalla prima moglie, ed un bambino di poco più di un anno avuti da Katerina Ostroushko, ex responsabile della comunicazione dello Shakhtar Donetsk, conosciuta proprio in Ucraina. I due si sono sposati sul lago di Como nel 2018 e all'epoca ancora non immaginavano un futuro in Italia.

«Pur essendo un marito e un papà molto impegnato, ogni minuto libero lo trascorro con la mia famiglia e il mio piccolo. Il mio rifugio e la più grande fonte di ispirazione», ha scritto Paulo Fonseca su Instagram. Al tecnico portoghese fa eco la moglie: «Una volta passate tutte le tensioni e tutta la concentrazione per il grande derby di Roma, restano solo famiglia, silenzio e mare». Insomma, al di là dell'impegno professionale non agevole, Paulo Fonseca sa essere un marito attento e un tenero papà.

I tifosi della Roma, però, hanno notato in particolare un dettaglio: la localizzazione della foto pubblicata da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, ha passato la giornata con la famiglia a Pomezia, presumibilmente sul litorale di Torvaianica. E a quel punto, i tifosi giallorossi ci scherzano su: «Pomezia is the new Maldive».

