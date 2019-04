Si scrive la patente da solo su un foglio di carta da quaderno: «Non mi andava di studiare per l'esame»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un poliziotto è, sicuramente, la patente più buffa che mai possa vedere: scritta a mano, con un foglio di carta strappato da un quaderno a righe e la fototessera incollata. Per la serie "strano ma vero", la scena è avvenuta a, una città nel Sud della Cina, lo scorso 31 marzo.Gli agenti stavano facendo i controlli stradali di routine quando hanno fermato un motociclista. Ed è stato lui, un 47enne soprannominato Qin, a presentare la sua patente. Ma dentro la custodia classica, i poliziotti hanno trovato la sorpresa: il permesso scritto a penna da lui stesso.Il motociclista ha spiegato che era troppo pigro per studiare e che non poteva permettersi di spendere soldi per l’esame e così ha deciso di autoassegnarsi la patente.Pare, tra l'altro, che altre volte l'avesse fatta franca. "Di solito andava bene. Non pensavo che la polizia stradale la prendesse così seriamente questa volta", ha detto. E la serietà del provvedimento gli è piombata addosso: è stato arrestato per 15 giorni, gli hanno sequestrato il veicolo e deve pagare una multa di 300 yuan (39 euro).La notizia è riportata dal quotidiano cinese