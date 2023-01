Roma finirà? La profezia di Malachia

Mercoledì 25 Gennaio 2023, 11:33

San Malachia O’Morgair, un arcivescovo irlandese, arrivò in pellegrinaggio alla tomba di San Paolo e rimase affascinato dalla bellezza della chiesa tanto da essere ispirato per la profezia. A quanto pare, ebbe una visione sui futuri papi e trascrisse il tutto in motti latini abbastanza oscuri. Secondo tale documento, Roma finirà e Papa Francesco sarà il penultimo pontefice a regnare in Vaticano, seguito da Pietro che assisterà alla fine della città eterna. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:– Il quadro preferito da Papa Francesco si trova a Roma, ecco il significato speciale che si cela dietro quella tela