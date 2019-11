Paolo Bonolis contro l'ex tronista Marco Cartasegna: «Un co...ne»

«Poi se qualche cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c'è tutto il resto del corpo?». Paolo Bonolis attacca senza peli sulla lingua l'ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. Ma cosa è successo tra i due? Di personale nulla, ma il conduttore televisivo non ha gradito le parole espresso da Cartasegna su Instagram a commento della città di Frosinone.

Sonia Bruganelli, nuova provocazione social: la foto in treno con i "piedi sul sedile"

Entrambi sono stati infatti impegnati nella partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti del 13 novembre scorso disputata proprio nella città laziale. All'arrivo in albergo Cartasegna aveva pubblicato una stories in cui definifa così la città: «Eccomi arrivato a Frosinone. Città talmente brutta che l’Unesco ha proposto di cancellarla proprio dalle mappe. Questo albergo è in linea con la città. Mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile. Adesso piango e poi vado avanti». L'ex tronista ha successivamente rimosso il video ma ormai chi doveva ascoltare aveva sentito tutto.

Tra questi, appunto, Paolo Bonolis, che ha duramente replicato: «Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11mila spettatori. Uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti. Il Cers (Centro Ricerche Studi ndr.) ringrazia la città di Frosinone. Poi, se un cogl**ne dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl**ne se c’è tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!», le sue parole in un video al fianco di Renato Berardinelli, fondatore del progetto "Adotta un angelo" che si occupa di assistenza domiciliare per bambini diversamente abili.

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA