Piccola disavventura in città per Paola Perego, che si è sbucciata un ginocchio a causa di una delle ormai proverbiali buche romane. La conduttrice mostra nelle storie Instagram la ferita, ringraziando ironicamente il Comune di Roma per le «meravigliose buche». Quello dell'asfalto sconnesso è un problema che tormenta la Capitale ormai da anni e quest'oggi anche la sfortunata Paola Perego ha avuto un assaggio dei disagi che può causare.

