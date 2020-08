Pandora, è polemica per i nuovi charm dedicati all'Italia: il ciondolo della Sardegna è una pecora

Pandora ha deciso di omaggiare l'Italia con 12 nuovi charm dedicati a città e regioni del nostro paese. Si va dal Colosseo di Roma, alla pizza di Napoli, passando per il Giglio di Firenze e il Ponte di Rialto di Venezia. Alla Sardegna, invece, è stato associato un ciondolo a forma di pecora: una scelta che ha fatto letteralmente infuriare il popolo dei social. «La Sardegna ha spiagge, natura, nuraghe, abiti ed usanze tipiche bellissime riconosciuti a livello di patrimonio dell'umanità» sottolinea un utente su Twitter, che non apprezza la scelta dell'azienda danese. Un altro scrive in maniera molto eloquente: «Per la Sardegna... Provo imbarazzo per Pandora».

La Sardegna ha: spiagge, natura, nuraghe, abiti ed usanze tipiche bellissime riconosciuti a livello di patrimonio dell'umanità.

— Mari²⁸◟̽◞̽🌷 (@glowiis) August 12, 2020

Sul sito ufficiale di Pandora, lo charm a forma di pecora viene descritto così, senza alcun riferimento alla Sardegna: «Diamo il benvenuto a Patti la pecora, la nuova arrivata della nostra famiglia dei Pandora Friends. Patti la pecora ci ricorda che non importa il tuo aspetto, ciò che importa è chi sei. Inoltre, ci aiuta a ricordare di accettare le diversità, di essere unici, di essere se stessi e, ancora più importante, di essere sempre gentili con tutti. In generale, rappresenta l’inclusività e l’accoglienza delle diversità. Il tenero charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, è una splendida aggiunta alla collezione Pandora Friends». Il nome della collezione è "Pandora loves Italia".

Ma non è solo lo charm dedicato alla Sardegna a scatanere le polemiche social. Se l'associazione pizza-Napoli, per quanto scontata, non sorprende nessuno, fa invece discutere la scelta di Pandora di associare una macchina fotografica alla Sicilia e una biciletta a Milano. Insomma, nel bene o nel male, gli ambitissimi ciondoli fanno sempre discutere.

