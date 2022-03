Oscar 2022, ai candidati il pacco omaggio da 140mila dollari. Bufera sul web: «Potevano darli all'Ucraina»

Viaggi, trattamenti beauty (tra cui la liposuzione), prodotti firmati e perfino un appezzamento in Scozia. Una "gift bag" (borsa regalo) da 140mila dollari è stata distribuita ai nominati agli Oscar. Il gentile presente è un classico degli Oscar: dopo gli ultimi due anni di pandemia però questo sembra essere tornato in versione ancora più deluxe di prima.

All'interno della "busta", per esempio, troviamo (secondo quanto riportato dalla Cbs): un soggiorno di tre notti in un castello scozzese (del valore di 50mila dollari), un altro di 4 notti al Golden Door Resort in California (15mila dollari), un piccolo appezzamento scozzese con tanto di titolo di Lord o Lady di Glencoe. Ma visto che anche l'occhio vuole la sua parte, ecco un buono da 12mila dollari per una liposuzione con il chirurgo dei vip Thomas Su e 10mila dollari di trattamenti di ringiovanimento dal dottor Vasyukevich. Si è pensato anche ai periodi di crisi esistenziale con una sessione di life coaching da 1200 dollari, sempre se non si vuole pensare a rinnovare casa con il buono da 25mila dollari.

Rather than make virtuous tearful speeches tonight about how much they care about Ukraine, it might be nice if all the Oscars presenters & nominees auction their revoltingly ostentatious $140,000 gift bags to raise funds for Ukrainian refugees. — Piers Morgan (@piersmorgan) March 27, 2022

Peccati che molti degli spettatori si siano ribellati a tanto lusso vista la situazione in Ucraina, dove i cittadini in fuga vedono le proprie case distrutte e i propri cari uccisi. Un controsenso "spaventoso" e "imbarazzante" secondo molti: «i fondi sarebbero dovuti andare in beneficenza per la guerra», si sono ribellati i social.