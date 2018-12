Oroscopo di Branko 2019: Vergine

Caro amico Vergine,

spesso gli astrologi paragonano il tuo segno alle formichine, sempre all’opera. Un accostamento giusto, eppure dentro di te cresce la voglia di vedere riconosciuta la tua grande bravura. Sei al secondo anno di favore di Saturno e nel 2019 Urano, stella del futuro, si stabiliscein Toro, segno amico che per te rappresenta l’estero, i viaggi, la ricerca. Ci sono dunque le premesse per raggiungere gli obiettivi. Non tutto sarà facile. Giove, stella della fortuna e della legalità, sino a novembre è in posizione critica, Mercurio, il tuo protettore, fra metà febbraio e metà aprile ti rompe le uova nel paniere. Eppure queste stelle sono così stimolanti che anche certe battaglie finiranno per piacerti. Il giorno chiave, Domenica 8 settembre, con Sole, Mercurio, Venere e Marte nel cielo, la Luna crescente in Capricorno insieme a Saturno e Plutone, Urano in Toro.

Amore

Questo cielo così dinamico per la tua realizzazione assorbe molta parte delle tue energie e quindi non ti lascia molto spazio per l’amore. Non che manchino le opportunità d’incontri, anzi, Urano può far sprigionare la scintilla elettrica all’improvviso, per esempio durante un viaggio di lavoro, e le occasioni per un’avventura passionale sono disseminate per tutto il tempo. Ci sarà tanto amore in febbraio, ma anche in maggio, in agosto e in ottobre, l’anno termina con un exploit eccitante, tuttavia c’è sempre qualcosa che rende complicata la trasformazione di queste belle avventure appaganti in un amore stabile. Ci vorrà dunque una bella dose di impegno per far andare avanti una relazione. Questo vale anche per le coppie innamorate, sforzati di essere altruista, accetta qualche critica, forse c’è qualcosa di vero.

Lavoro&Affari

Il pianeta che dà un’impronta più significativa al tuo 2019 professionale è sicuramente Urano, il pianeta della tecnologia, delle trasformazioni. Non fare il tradizionalista come a volte ti suggerisce Saturno, devi stare al passo. Devi adeguare gli strumenti che usi nel lavoro. Chiedi pure un finanziamento per investire in aggiornamenti hardware e software, esplora il web, fatti conoscere con tutti i mezzi che i social offrono. Forse all’inizio ti sentirai spaesato, come suggerisce Mercurio fra febbraio e aprile, ma poi le stelle ti aiutano. Se devi convincere qualcuno dei tuoi progetti, condividere la tua visione, dovrai faticare, superiori e committenti spesso ti sembreranno lenti, ottusi, ma tu non perderti d’animo, il lavoro che stai facendo adesso, darà presto i frutti desiderati. Tieni sempre gli occhi aperti.

Salute

La stella della forza fisica ha un corso regolare, e sarà ostile al tuo segno soltanto da aprile a metà maggio, poi niente sino alla fine dell’anno. Giove ostile però rafforza il disturbo che viene dai Pesci, dove sosta il lento Urano, quindi devi stare molto attento alle intossicazioni, agli avvelenamenti. Il fegato è delicato, sostienilo con decotti e integratori di erbe amare, fatti però consigliare nella scelta da un erborista diplomato, non seguire il primo suggerimento che trovi sul web, potrebbe farti commettere degli errori. D’estate e con il caldo, possibili disturbi alla circolazione venosa.

