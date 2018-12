Oroscopo di Branko 2019: Toro

Caro amico Toro,

il 2018 è stato per te un anno importante, che ha scosso la tua routine, le tue abitudini e ti ha proiettato in un mondo più veloce, difficile ma anche eccitante. E se nello scorso dicembre la stella responsabile di questi sconvolgimenti ti ha concesso una pausa, da marzo del 2019 tornerà da te per restarci per diversi anni. Con Urano nel segno non si può dare nulla per scontato, tutto può cambiare. Rispetto allo scorso anno, però, il panorama stellare è più armonioso, hai un po’ di tempo per adattarti ai cambiamenti che si prospettano, puoi addirittura addomesticarli. Hai sempre un eccellente Saturno, Marte ha un corso regolare e gestibile, mentre Giove, trascorre tutto l’anno in un punto del cielo favorevole. Il giorno chiave, Mercoledì 5 giugno, con Luna, Mercurio e Marte in Cancro, Venere e Urano nel tuo cielo, Saturno e Plutone in Capricorno.

Amore

L’anno inizia con una forte sensualità. Venere, tua stella guida, raggiunge Giove in un punto eccitante del cielo, e in febbraio ricevi la visita dell’erotico Marte, che mancava dal tuo cielo da quasi due anni. Il cielo dunque alimenta forti passioni, gli incontri sono totalizzanti, pericolosi ma anche appaganti. Sarà difficile resistere alle tentazioni per te, ma se tieni alla stabilità della tua vita amorosa devi cercare di indirizzare tutta questa energia amorosa all’interno della coppia piuttosto che in giro… Ci vuole prudenza soprattutto in estate, fra luglio e agosto, quando il cielo è più birichino, e a fine anno, quando le stelle dell’amore ti rendono rigido e intemperante. Diversa la situazione per chi è libero da legami o vive una storia ormai esaurita, con questo cielo puoi davvero voltare pagina.

Lavoro&Affari

Il processo di informatizzazione degli strumenti di lavoro procede e anche tu devi riuscire ad adattarti. In questo senso, non è certo un male che Urano sia con te, ti aiuta ad afferrare i meccanismi che regolano l’intelligenza artificiale, i robot-macchina. Lasciati trasportare dall’onda tecnologica, è diretta verso il futuro. Molto interessante la situazione astrale per quanto riguarda la sfera economica, c’è movimento nei beni in comune, una questione annosa potrebbe risolversi grazie a un evento improvviso, non escludiamo l’arrivo di una piccola eredità, oppure il finanziamento per un progetto. Maggio e giugno sono promettenti, poi ti conviene rallentare i ritmi con l’arrivo dell’estate; dicembre però ti porta una magnifica notizia: l’arrivo di Giove in ottimo trigono, annuncio di un 2020 da protagonista assoluto!

Salute

Per fortuna nel 2019 Marte, pianeta dell’energia vitale, non ti sottopone alla doccia scozzese dello scorso anno, che alternava influssi iperenergetici ad altri stressanti, e torna a visitare il tuo segno dopo quasi due anni di assenza fra febbraio e marzo. Lo stimolo prodotto da Urano nel segno, però, potrebbe toccare il sistema nervoso, predisporti a periodi di insonnia, in particolare d’estate o alla fine dell’anno; possibili anche momenti di tachicardia durante l’autunno oppure disordini metabolici che dovrai prevenire sorvegliando l’alimentazione.



