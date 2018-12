Oroscopo di Branko 2019: Leone

Caro amico Leone,

affronti il nuovo anno con una bella grinta - Marte diventa ottimo proprio a Capodanno - e con l’allegria e l’ottimismo che Giove favorevole ti mette addosso. Hai certo buoni motivi per festeggiare, tuttavia ti invitiamo a non caricare questo 2019 di troppe aspettative. Lo diciamo soprattutto perché all’inizio di marzo l’elettrico Urano va a stabilirsi definitivamente in Toro, in posizione critica. Si tratta di un pianeta lento e nel 2019 saranno toccati soltanto i nati nei primi giorni del segno, ma il suo influsso agita un po’ tutti i Leone con eventi imprevisti che coinvolgono la sfera affettiva e quella professionale, li rende ancora più ambiziosi. Punta dunque al gradino più alto, ma preparati a combattere. Il giorno chiave, Sabato 28 settembre, con Sole, Luna nuova, Mercurio e Venere in Bilancia, Marte in Vergine, Giove in Sagittario.

Amore

L’anno inizia con stelle molto vivaci, piene di passionalità, è possibile un nuovo innamoramento, così intenso da mettere in discussione una relazione già consolidata. Anche aprile è molto vivace, potresti essere colpito al cuore a tradimento da una persona terribilmente affascinante, conosciuta lontano dai soliti giri, magari in viaggio. Il panorama stellare però è molto mutevole e già in maggio nel tuo cielo sereno arriva qualche nube carica di elettricità. Forse un lampo di luce può risvegliare la tua gelosia, e farti sentire improvvisamente insicuro. L’estate ti riporta l’ottimismo, è un periodo pieno di emozioni, ti senti di nuovo forte e fiero. Ma se è bello conquistare, ricorda che è altrettanto bello dedicarsi alle persone amate. Ti conviene pensarci, altrimenti a fine anno qualcuno potrebbe presentarti il conto.

Lavoro&Affari

Il settore maggiormente investito dall’influsso di Urano è proprio quello professionale. La tua ambizione cresce e forse per la prima volta ti rendi conto che il successo non arriva da solo, ma tocca andare a conquistarselo. Gli ostacoli però non devono spaventarti. Per tutto l’anno hai a disposizione il favore di Giove. Da parte tua, devi mettercela tutta. Non sempre le circostanze sono a tuo favore, nelle situazioni incerte devi mantenere la calma e non prendere di punta committenti, burocrati e datori di lavoro, vale la pena di compromettere una buona relazione professionale per un’alzata di testa? I momenti più delicati sono maggio e gli ultimi due mesi dell’anno, ma anche in estate la grande sicurezza in te stesso potrebbe portarti a commettere qualche imprudenza. Provvediti di un buon antivirus per il tuo pc.

Salute

Anche se nel 2019 il corso di Marte, stella dell’energia, è regolare, la presenza di stimoli positivi e di altri faticosi potrebbe incidere sull’equilibrio psicofisico. Nei week end, prenditi pause di relax in mezzo alla natura. Non deve mancare l’esercizio fisico, perché Giove positivo ti fa diventare vorace e a causa delle spedizioni notturne al frigorifero potresti mettere su un po’ di chili di troppo. Bevi tisane rilassanti prima di andare a letto per prevenire l’insonnia, un disturbo che, anche se non fa parte della tua storia clinica, potrebbe presentarsi spesso. Sorveglia la pressione sanguigna, possibili tachicardie.

