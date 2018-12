Oroscopo di Branko 2019: Gemelli

Caro amico Gemelli,

come tutto ciò che è nuovo, per te l’inizio di un anno è sempre emozionante. Vieni da un 2018 che ti ha visto impegnato nella vita pratica, soprattutto se sei giovane e stai costruendo la tua vita professionale hai avuto diverse occasioni e siamo sicuri che sei riuscito a coglierle; ora dovrai dimostrare che sei in grado di consolidare quel che hai ottenuto. Non tutto sarà facile, soprattutto alla fine dell’inverno e nella seconda metà dell’estate Giove in Sagittario “ti fa le pulci”, ma il resto del cielo è tranquillo, i pianeti “pesanti” non ti favoriscono ma nemmeno ti disturbano. In estate e a dicembre potrai rilassarti: l’astro della fortuna cambia segno e parla di soldi in arrivo… Il giorno chiave, Lunedì 3 giugno, giorno della tua Luna nuova, con il Sole e Mercurio nel segno, Venere e Urano in Toro, Marte in Cancro, Giove in Sagittario, Saturno e Plutone in Capricorno.

Amore

Il corso delle due stelle che influenzano l’amore, Marte e Venere, nel 2019 è regolare; se sei in cerca della persona giusta potrai dunque giocare le tue carte. Vedi però di non barare… Giove opposto richiede correttezza e Urano che da marzo si stabilisce alle tue spalle esige lealtà. Non sono consentiti dunque quei giochetti che ti piacciono tanto, tipo fare promesse da marinaio oppure tenere il piede in due scarpe, se fai il furbo potrebbe finire male, in particolare da febbraio alla metà di aprile, quando Mercurio è chiacchierone e i tuoi altarini potrebbero essere scoperti. Eppure l’amore ti può dare moltissimo. Se sei solo, l’estate ti porta belle occasioni d’incontro e flirt a ripetizione, dalla seconda metà di agosto però ti toccherà scegliere: non puoi avere tutto!

Lavoro&Affari

Come ti abbiamo già anticipato lo scorso anno e nelle righe in alto, Giove in Sagittario rappresenta la legge e la burocrazia, il fisco; dovrai quindi muoverti con prudenza e non tralasciare scadenze di pagamenti (anche all’ex). Nonostante questo, il campo in cui muoverti resta ampio, puoi comprare, vendere e scambiare purché ti faccia assistere da esperti e avvocati. Ci vuole maggiore cautela in febbraio, marzo, aprile, settembre, quando il tuo protettore Mercurio assume un angolo polemico e rallenta la tua velocità di reazione; ma ci sono anche momenti molto interessanti, giugno e luglio sono ricchi di buone occasioni, stai solo attento a non spendere un po’ troppo. Bene gli investimenti finanziari in ottobre, potresti avere già qualche riscontro alla fine dell’anno. Buoni risultati all’esame di maturità.

Salute

L’organo più delicato nel 2019 è decisamente il fegato, che s’intossica facilmente, non escludiamo qualche colica delle vie biliari dovuta a calcoli. Soprattutto nei periodi già segnalati fai particolare attenzione a quel che mangi e non abusare di medicinali non prescritti. Marte, pianeta dell’energia vitale, è contro il tuo segno per pochissimi giorni, precisamente dalla metà di agosto ai primissimi giorni di ottobre, quindi fai attenzione alla guida e mentre pratichi sport, possibili cali di forma. Per il resto dell’anno, invece, la vitalità è buona, l’eros soddisfacente.

