Oroscopo di Branko 2019: Cancro

hai alle spalle un anno importante, che ti ha messo in primo piano nella professione, ti ha fatto scoprire il peso ma anche il gusto delle responsabilità, ti ha portato attacchi personali e onori. Giove, stella della prosperità, nel 2019 non è più favorevole, tuttavia svolge un’azione protettiva. Hai dunque davanti a te un periodo ancora molto produttivo, che ti offre opportunità procurate da Urano, che da marzo si stabilisce nell’amico Toro. Il pianeta che ti aiuterà sarà però il veloce Mercurio. La stella degli affari ti guiderà, suggerendoti tattiche vincenti e capacità di convincere. Anche troppo… infatti, stai attento a comportarti con correttezza, anche perché sei sempre sotto esame da parte del professor Saturno! Il giorno chiave, Martedì 3 settembre, con Sole, Mercurio, Venere e Marte in Vergine, Luna in Scorpione, Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci.

Amore

Se l’anno passato ti aveva portato una bella dose di emozioni, il cielo del 2019 è più concentrato sulla vita pratica. Tuttavia, l’influsso mercuriano è sempre molto birichino e il suo effetto si vede all’inizio della primavera, durante l’estate e verso la fine dell’anno. L’elettrico Urano, inoltre, occupa il settore degli incontri e può far sprigionare una scintilla passionale, anche per una persona che sinora avevi considerato un conoscente. Questo è positivo soprattutto per chi ha interrotto da poco o sta rompendo una relazione a causa di Saturno. Non prendere però sottogamba il nuovo legame, Saturno vuole stabilità. Le opportunità più eccitanti si presentano all’inizio di aprile ma anche in maggio e giugno, l’estate vede i Cancro adolescenti scoprire l’amore. L’anno si conclude con Marte che trabocca di passione.

Lavoro&Affari

Come già detto, il 2019 ti garantisce ottimi influssi da parte del pianeta degli affari, che si muove lentamente nei segni a te favorevoli e corre in quelli ostili; questo significa che hai più tempo per mettere a punto i progetti. La prima onda azzurra scatta il 10 febbraio e si conclude il 16 aprile, la seconda arriva in estate, l’ultima inizia il 3 ottobre e termina l’8 dicembre; sono periodi interessanti per comprare, vendere, scambiare, sfruttando quella tecnologia con la quale inizi a familiarizzare, grazie al tecnologico Urano. Questo pianeta ti chiede di aggiornarti, di mantenere vivi i tuoi contatti social. Il cielo vuole che tu non rimanga confinato nella tua cerchia di soliti amici. Sfrutta l’autunno per consolidare i tuoi investimenti, metti al sicuro un gruzzoletto, da dicembre Giove in Capricorno potrebbe richiedere spese.

Salute

Quest’anno Marte, stella dell’energia fisica ed erotica, ha un corso regolare, quindi non ci saranno periodi di stanchezza e stress come nel 2018. Saturno però è nel pieno del suo transito di opposizione, quindi devi ricordarti di andare dal dentista e di mantenere elastiche le articolazioni; in gennaio e nella prima parte di febbraio sii cauto alla guida, durante i viaggi e nello sport, lo stesso devi fare in ottobre e nella prima parte di novembre, quando Marte occupa segni ostili. Se hai sofferto di qualche disturbo cronico che si è riacutizzato, grazie ai Giove e Nettuno hai la possibilità di trovare la cura giusta.

