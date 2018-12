Oroscopo Branko 2019: Ariete

Caro amico Ariete,

affronti il 2019 con un bello slancio. Giove è spettacolare e Marte, la tua stella guida, arriva nel tuo cielo proprio a Capodanno mettendoti addosso una piacevole eccitazione. Ora ti senti forte, in grado di sfidare tutto il mondo, anche quel Saturno che da circa un anno ti mette di fronte alle tue responsabilità, e ti ricorda che per arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso non bastano coraggio e audacia, occorrono anche astuzia e pazienza. Puoi farcela, il cielo ti stimola all'inizio dell'anno, il 6 di marzo infatti Urano si congeda e riuscirai ad essere meno impulsivo. Il 2019 è un buon anno per viaggiare, gli spostamenti sono protetti e l'estero ti porta vantaggi e opportunità per la vita professionale ma anche in amore. Il giorno chiave, Venerdì 19 aprile, con Luna piena in Bilancia, Sole e Mercurio nel cielo, Marte in Gemelli, Venere in Pesci, Giove in Sagittario e Urano in Toro.

Amore

Dopo un 2018 movimentato, le stelle dell’amore procedono con moto regolare, puoi quindi vivere le tue relazioni con maggiore serenità. Se ti sei impegnato in un rapporto, ora è il momento di costruire l’armonia nella coppia, forse c’è già un erede oppure è in arrivo nei prossimi mesi, un’esperienza bellissima che però richiede capacità di adattamento. Se invece sei ancora in cerca della persona giusta, ci sono probabilità di incontrarla all’inizio dell’anno oppure in aprile, il tuo mese, che ha stelle passionali. Se hai in programma le nozze, fissa la data nelle prime due settimane di maggio! L’estate è magnifica per le avventure, all’inizio di agosto il tuo fascino è alle stelle; se una relazione è ormai stanca, non aver paura di troncarla, non resterai solo a lungo. Novembre nel vortice della passione: attento alle promesse…

Lavoro&Affari

Dall’inizio di marzo, come abbiamo detto, Urano si sposta nel settore del patrimonio personale e annuncia un periodo di movimenti imprevedibili nel tuo conto in banca, potresti passare da un buon attivo a momenti di allarme rosso! Mantieni la calma, stai dietro agli investimenti e vedrai che alla fine il bilancio sarà in pari, soprattutto se riesci a ragionare prima di usare la carta di credito. La tecnologia ti attira moltissimo, e se può farti spendere parecchio (attento ai giochi online!) può anche costituire la tua fortuna; per esempio chi inventa una start-up su internet potrebbe avere un buon successo. Come già suggerito, è l’anno ideale per i viaggi, accetta proposte che ti portano lontano dai soliti ambienti, hai molto da imparare, soprattutto se sei un giovane che sta ancora cercando la sua strada.

Salute

Saturno è sempre in posizione critica, quindi rinnoviamo per il 2019 l’invito a fare molta attenzione mentre pratichi sport, ossa e articolazioni sono a rischio, non tralasciare il controllo annuale dal dentista. Marte però è regolare, quindi potrai stabilizzare quegli sbalzi di pressione o quei cali improvvisi di vitalità che ti avevano disturbato lo scorso anno. Un po’ di instabilità potrà ripresentarsi all’inizio dell’estate e in ottobre. Sei anche più stabile d’umore; i piccoli Ariete sono ipercinetici ma riescono a restare seduti in classe il tempo necessario

