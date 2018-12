Oroscopo di Branko 2019: Ariete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro amico Ariete,affronti il 2019 con un bello slancio. Giove è spettacolare e Marte, la tua stella guida, arriva nel tuo cielo proprio a Capodanno mettendoti addosso una piacevole eccitazione. Ora ti senti forte, in grado di sfidare tutto il mondo, anche quel Saturno che da circa un anno ti mette di fronte alle tue responsabilità, e ti ricorda che per arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso non bastano coraggio e audacia, occorrono anche astuzia e pazienza. Puoi farcela, il cielo ti stimola all'inizio dell'anno, il 6 di marzo infatti Urano si congeda e riuscirai ad essere meno impulsivo. Il 2019 è un buon anno per viaggiare, gli spostamenti sono protetti e l'estero ti porta vantaggi e opportunità per la vita professionale ma anche in amore. Il giorno chiave, Venerdì 19 aprile, con Luna piena in Bilancia, Sole e Mercurio nel cielo, Marte in Gemelli, Venere in Pesci, Giove in Sagittario e Urano in Toro.