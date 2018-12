Oroscopo di Branko 2019: Acquario

Caro amico Acquario,

hai davanti a te un anno pieno di eventi ed emozioni. Dato che Urano è il tuo protettore celeste, sei sensibile ai suoi spostamenti. Già nel 2018 hai potuto avere un assaggio di questo nuovo Urano, ma nel 2019 il suo effetto durerà sette anni. Nei primi due anni gli Acquario investiti dai raggi uraniani saranno solo quelli nati alla fine di gennaio, ma devi preventivare che la casa sarà teatro di novità e cambiamenti. A volte ti sentirai disorientato… ma un Acquario non può aver paura del futuro! Quest’anno avrai un alleato prezioso, Giove, che sino a novembre resta nel tuo amico Sagittario ed esalta il ruolo delle amicizie; le relazioni saranno piacevoli e semplici, ti aiuteranno ad arrivare dove vuoi. Il giorno chiave, Sabato 26 gennaio, con Sole e Mercurio nel tuo cielo, Luna in Bilancia, Venere e Giove in Sagittario, Marte e Urano in Ariete, Saturno e Plutone in Capricorno.

Amore

Il tuo caro amore è accanto a te, è anche il tuo migliore amico, ricordalo sempre in questo 2019 a tratti un po’ bizzarro. A volte infatti, quando per esempio a causa di Urano eventi inattesi cambiano le carte in famiglia (più probabili in marzo, luglio e novembre), ti sentirai un po’ disorientato. Tu, così indipendente, scoprirai la tua fragilità, ti renderai conto di quanto bisogno hai di essere spalleggiato dai tuoi cari. Le responsabilità, anche quelle più gratificanti, sono zavorre che tocca portare appresso in ogni circostanza. La vita affettiva è più semplice per chi è libero da impegni familiari, c’è tanta passione nelle avventure, conquisti con facilità grazie alla tua simpatia, alla piacevolezza dei modi che ti assicura Giove favorevole. Fine anno con Venere nel cielo…

Lavoro&Affari

Anche nel 2019 sei molto concentrato sulla vita pratica. Sai bene che le relazioni sono importanti e quest’anno Giove è nella posizione ideale per favorirti. Continua a tessere la tua rete, è il paracadute contro gli attacchi dei nemici. Ti manca quest’anno la lucidità di Mercurio, che favorisce i segni dell’elemento acqua e trascura il tuo; sino all’inizio di maggio, tuttavia, la stella degli affari è sempre buona per il campo pratico, tra febbraio e marzo assume una posizione interessante per i commerci e per le finanze. È il momento di spingere al massimo i progetti, anche perché l’estate ti vede preso da ostacoli creati dalla concorrenza, potrai riprendere la tua corsa in settembre. Spendi pure se ottieni un bel guadagno, ma trova il modo di mettere al sicuro i tuoi introiti: fra ottobre e novembre sono possibili spese impreviste.

Salute

La forma fisica non vede particolari problemi, però non ti arriva in tutto il 2019 l’energia diretta di Marte, quindi il recupero delle forze potrebbe essere più lento. Inoltre questo buon Giove ti porta a esagerare a tavola e ti peserà praticare movimento fisico, quindi non escludiamo che tu possa mettere su qualche chilo di troppo. Soffri lo stress causato da Urano contro. Non escludiamo periodi di tachicardia, polso irregolare, ma anche crampi e fastidi articolari nei periodi più a rischio, come marzo, luglio e dicembre. Sono d’aiuto la meditazione guidata, le tecniche di respirazione antistress.

