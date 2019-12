​Oroscopo 2020 di Branko: Scorpione. Caro amico Scorpione, il 2020 ti piacerà. È un anno pieno di eventi e di contraddizioni, mai banale. Insomma, pane per i tuoi denti. Per prima cosa dobbiamo segnalare che anche quest’anno Mercurio ama i segni d’acqua, il tuo elemento, e li sceglie per soggiorni prolungati; e dove c’è questo pianeta c’è movimento, messaggi di ogni tipo, l’ideale per un segno come il tuo che ama rintanarsi nel suo angolino ma poi vuole uscirne per conoscere, amare. In primavera c’è anche una Venere intrigante, civetta e maliziosa, fatta per risvegliare i tuoi desideri… Amerai? Certamente. Devi però fare chiarezza dentro di te, lo vuole Saturno che da aprile a giugno fa un blitz in Acquario e ti chiede conto delle tue intenzioni.

Il giorno chiave: Domenica 15 novembre, con Sole, Luna nuova, Mercurio nel tuo cielo, Venere in Bilancia, Marte in Ariete, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci.

AMORE

È da un anno che Urano porta movimento nella tua vita amorosa, con imprevisti, rivelazioni. Sono gli altri, stavolta, a metterti in discussione, a chiedere chiarezza, la reclama anche Saturno che annuncia in primavera il suo prossimo passaggio in quadratura nel settore della casa, della famiglia. Dal 2021 dovrai mettere un po’ d’ordine nella tua vita… ma come si fa a diventare seri quando in primavera sboccia una Venere così? Amare ti fa sentire un adolescente anche se la tua età non è più verde, persino se hai già dei figli. Per tutto il 2020 Giove ti accoglie sotto il suo ombrello amoroso, ti fa ottenere successi nel tuo ambiente, esalta con una inedita piacevolezza il magnetismo del tuo carattere. La seconda parte del 2020 è sotto il rosso segno di Marte: baci o mordi?

LAVORO&AFFARI

La sfera pratica ha buone stelle. Giove, Saturno e Plutone in Capricorno modellano l’ambiente a tua immagine e volontà, c’è collaborazione intorno e questo è già molto importante. Poi c’è l’ottimo Mercurio che ti rende pronto, adattabile. Compri, vendi, tratti, vai, e anche la situazione economica fa passi avanti, non hai motivo di lamentarti, la stessa Venere favorisce l’arrivo di finanziamenti e di qualche somma di denaro, forse una piccola eredità. Cerca di investire in maniera prudente, il prossimo anno non sarà altrettanto generoso. Devi seguire le regole, fai una verifica catastale delle tue proprietà, sistema le pendenze di ogni tipo, devi essere pronto al prossimo esame di Saturno. Da luglio Marte, anche se non è negativo, ti rende un po’ aggressivo con gli altri, forse lavori troppo?

SALUTE

I tanti influssi che si intrecciano nel 2020 sono stimolanti ma anche un po’ faticosi. In particolare Marte, in sosta straordinaria in Ariete da luglio a dicembre, occupa il punto del cielo che influenza la tua salute e potrebbe causare tensione, insonnia, nervosismo che tendi a scaricare sulle persone vicine. Assumi calmanti naturali e cerca di seguire un ritmo di vita più regolare per favorire il sonno ed evitare l’effetto fisarmonica – Giove ti fa ingrassare, Saturno ti asciuga. Controlla il livello di ferro e calcio nel sangue e misura la pressione sanguigna con regolarità. Eros vivace e abbondante…

