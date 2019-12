​Oroscopo 2020 di Branko: Gemelli. Caro amico Gemelli, questo 2020 per te promette davvero bene. C’è ancora Nettuno che alimenta la tua irrequietezza naturale e a volte, come all’inizio dell’anno, la fa diventare ansia, tuttavia la primavera ti porta un lungo transito di Venere, stella dell’amore, nel tuo cielo. Sino all’inizio di agosto avrai un piacevolissimo movimento nella sfera affettiva, flirt e avventure sono garantiti e se vuoi una storia stabile le stelle sono al tuo fianco. Saturno, pianeta della stabilità, inizia ad affacciarsi tra aprile e giugno in Acquario, un angolo molto favorevole, e ti invita a guardare lontano, anche all’estero, per il tuo futuro personale e professionale. L’estate promette successi e flirt, con la rossa luce di Marte che ti rende passionale sino alla fine dell’anno!

Il giorno chiave: Giovedì 16 aprile, con il Sole e Mercurio in Ariete, Venere nel segno, Marte, Luna e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno

AMORE

Il tuo grande anno d’amore inizia – segnati questa data sul calendario – venerdì 3 aprile, quando Venere arriva da te, bella e spumeggiante. Se sei già legato, fissa le tue nozze subito dopo Pasqua, vai a convivere, accogli l’annuncio di un erede! Se invece sei ancora in cerca di un amore, le occasioni d’incontro non ti mancheranno, il tuo fascino è in aumento, in luglio non potrai sfuggire a un colpo di fulmine, che tu lo voglia o no, le stelle ti vogliono in coppia! Marte, pianeta del sesso, da luglio a dicembre alimenta il tuo fuoco passionale, sei infaticabile e audace, e qualche flirt potrebbe scapparci anche se sei già impegnato. Nel 2020 l’amore ti piacerà a tinte forti, travolgente e un po’ litigarello, vuoi dettare le tue regole e non accetterai un no. Insomma, noia fuori dai radar.

LAVORO&AFFARI

L’inizio dell’anno è un po’ faticoso, c’è sempre qualche intoppo che ti impedisce di muoverti come vorresti; in particolare Mercurio è rognosetto in febbraio e marzo, c’è qualcosa di ambiguo nella carriera. Comunque non hai grossi motivi per lamentarti, la concentrazione di pianeti – c’è anche Giove! – nel tuo settore dei beni in comune, delle eredità e del patrimonio familiare ti fa intravedere l’arrivo di una somma di denaro, ipotesi confermata anche dal Mercurio in posizione interessante per i soldi da maggio a luglio. Venere ti rende accattivante, sai utilizzare il tuo charme per farti largo negli affari, sai convincere e vendere. Positiva la situazione per chi cerca un impiego, avanzamenti e scatti in avanti in previsione in autunno. Semina bene, nel 2021 il raccolto sarà eccellente!

SALUTE

Se si eccettuano i due mesi con Mercurio contro, diciamo che febbraio è il mese più difficile anche a causa di Marte negativo, non ci sono problemi per la forma fisica. Cerca di tenere lontana l’ansia, molti dei tuoi malanni sono sicuramente immaginari. Nella seconda metà dell’anno arriva la forza pura di Marte, che ti rigenera e ti rende infaticabile nel lavoro e anche nell’eros, eccellenti i risultati per chi pratica sport per professione, supererai molti record! Cerca di non esagerare, dosa le tue energie, avere energia vitale non deve voler dire rinunciare a troppe notti di sonno!

