​Oroscopo 2020 di Branko: Bilancia. Caro amico Bilancia, il 2020, un periodo dalle tinte forti, pieno di battaglie ma anche ricco d’amore, inizia e si conclude con una Venere gentile. Sei alla terza tappa del tuo percorso sotto l’occhio severo di Saturno, ed è questo l’anno della tua liberazione. Il pianeta degli esami infatti nel prossimo dicembre sarà in un segno amico, ma già dal 22 marzo alla fine di giugno, aprirà una finestra sul panorama della tua libertà. Dalla primavera alla prima settimana di agosto, inoltre, la tua protettrice celeste, la bella Venere, inonderà di luce verde la tua vita affettiva. Devi tenertelo stretto, questo amore, anche quando il rosso Marte prenderà casa in Ariete e si divertirà a provocarti per diversi mesi… Cosa conta il resto quando ti senti amato?

Il giorno chiave: Venerdì 22 maggio, con Sole, Mercurio, Venere e Luna nuova in Gemelli, Sole, Mercurio e Venere nel tuo cielo, Marte in Pesci, Saturno in Acquario.

AMORE

Le tinte invernali, fredde di questo nuovo anno dipendono in gran parte dal tuo umore, provocato da Giove in Capricorno accanto a Saturno e Plutone. Vedi tutto nero, a volte, anche quando non ci sono reali motivi di essere pessimista. Le nuvole grigie vengono spazzate via in aprile, quando Venere va in Gemelli per una lunga sosta e diventa esuberante. Anche il serio Saturno si lascia sedurre dal suo fascino e forma un delizioso trigono con il tuo Sole. Sei di nuovo un vero Bilancia, gentile, attraente, irresistibile… era da tempo che non ti sentivi così! Sarai amato come vuoi, tantissimo. Non dimenticarlo nella seconda parte dell’anno, quando Marte diventa aggressivo e spuntano fuori la diffidenza e la gelosia, anche con i familiari. Nel 2021, per fortuna, sarà tutta un’altra storia!

LAVORO&AFFARI

Il campo pratico ha bisogno di grande attenzione. Giove accanto al severo Saturno e a Plutone denuncia una serie di ostacoli, dovrai fare molta attenzione a scadenze, norme burocratiche e legali, il fisco è insistente in questo periodo, quindi non devi avere scheletri nell’armadio. Cerca di mantenere il tuo savoir-faire con superiori, autorità e collaboratori; non impuntarti anche se hai ragione, non è il momento di insistere, soprattutto da luglio in poi, quando anche Marte sarà negativo e rivelerà quanto è aggressiva la concorrenza. Inoltre Mercurio anche quest’anno sosta a lungo in segni d’acqua e forse ti manca quel brio, quella scioltezza di parola che è tanto utile per mantenere un buon dialogo con gli altri. Cura i dettagli dei tuoi progetti e punta sull’autunno, il periodo più interessante.

SALUTE

Quello della forma fisica è il settore più delicato, soprattutto da luglio in avanti. Ci vuole una certa cautela anche in febbraio e marzo, Marte è difficile e anche Mercurio crea problemi alla respirazione. Quando Marte inizia la sua opposizione sta a te agire con saggezza: non tralasciare il movimento fisico, ma evita gli sport pericolosi, non perdere la concentrazione se maneggi attrezzi taglienti, mangia e bevi con moderazione ma mantenendo l’equilibrio fra i nutrienti. Controllo dal dentista, cardiologo, oculista. Emicranie, ipertensione.

