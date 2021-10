Notizie oggi, giovedì 22 ottobre 2021: ultima ora e news in tempo reale

Venerdì 22 Ottobre 2021, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 10:41

Notizie del giorno di venerdì 22 ottobre su Il Messaggero. In una sola schermata tutte le news dell'ultima ora per avere un quadro di quanto accade in Italia e nel mondo: dalla cronaca alla politica, dagli spettacoli allo sport.

Ore 10.30: TERZA DOSE, IL PIANO PER FASCE D'ETA' (ANCHE UNDER 60) - Sono quasi 900 mila le terze dosi somministrate fino ad oggi, 22 ottobre. Ovvero si è già re-immunizzato un quinto della platea di riferimento che comprende fragilissimi, ospiti delle Rsa, over 80 e - ma si è iniziato solo in alcune Regioni - il personale sanitario. Numeri ancora inevitabilmente risicati che però tanto il ministero della Salute quanto la struttura commissariale guidata dal Commissario Figliuolo puntano ad incrementare, valutando l'estensione a nuovi settori o anche in fasce d’età differenti. ----> Leggi la news completa

Ore 9.57: ISS: RT IN LEGGERO AUMENTO, CALA OCCUPAZIONE OSPEDALI - Leggero aumento dell'Rt nazionale secondo la bozza di monitoraggio Iss. L'incidenza a livello nazionale resta stabile, con 29 casi per 100.000 abitanti (periodo 11/10/2021 - 17/10/2021), mentre si registra un lieve aumento dell'Rt nazionale. ----> Leggi la news completa

Ore 9: SGOMBERATE VILLETTE CASAMONICA: ANDRANNO AI CARABINIERI - È in corso lo sgombero, eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Roma, di una serie di terreni e villette riconducibili ai Casamonica, che erano già state confiscati. ----> Leggi la news completa

Ore 8.30: ROMA, OGGI TAXI IN SCIOPERO E DOPPIO PRESIDIO - Giornata difficilissima oggi per chi vorrà salire a bordo di un taxi e muoversi in città o arrivare in Centro da Fiumicino e Ciampino dopo essere atterrato in aereo. Dalle 8 alle 22 le auto bianche scioperano: si preannuncia, quindi, una intera giornata di disagi per romani e turisti. ----> Leggi la news completa

Ore 8: TRAGEDIA SUL SET, ALEC BALDWIN SPARA MA L'ARMA E' CARICA - Tragedia nel mondo del cinema. Negli Stati Uniti, durante le riprese del film western "Rust", l'attore Alec Baldwin ha sparato con una pistola di scena e ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni. Ferito anche il regista 48enne Joel Souza. ----> Leggi la news completa