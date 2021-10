Notizie del giorno di sabato 23 ottobre in tempo reale: cosa accade in Italia e nel mondo

Sabato 23 Ottobre 2021, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 12:34

Notizie del giorno in tempo reale di sabato 23 ottobre 2021. Dalla politica all'economia, dallo sport agli spettacoli, tuttre le news in un'unica pagina con il rimando a tutti gli approfondimenti sul sito del Messaggero. Ecco i temi principali della giornata ora per ora:

Notizie venerdì 22 ottobre 2021: ultima ora e news in tempo reale

APPROFONDIMENTI PERSONE Caterina De Angelis, la figlia di Margherita Buy... PERSONE Stefano Cucchi: memorial a 12 anni dalla morte. La sorella:...

Notizie del giorno, cosa succede in Italia e nel mondo

Ore 12.31, novità choc su Gaby Petito. Brian Laundrie è stato «mangiato da coccodrilli e maiali selvatici nel parco della Florida» dove è stato trovato il suo corpo: lo hanno detto testimoni locali. I resti di Laundrie, 23 anni, sono stati trovati mercoledì durante la ricerca dell'FBI dopo che i suoi genitori si sono uniti alle autorità per cercarlo. Qui ----> la notizia completa

Ore 12.04, il dibattito sul nucleare. «Non sono un fan del nucleare, però non sono nemmeno uno che lo condanna. Però, essendo uno scienziato, secondo me la soluzione ancora non l'abbiamo ma se smettiamo di studiare, di fare ricerca e innovazione, certamente la soluzione non viene da sola». Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Cingolani. Qui ----> la notizia completa

Ore 11.24, Open Arms, Salvini in aula per il processo. Matteo Salvini in Aula per Open Arms. L'Italia non era competente ad assegnare il porto sicuro alla nave della ong Open Arms. Lo ritiene la difesa del senatore Matteo Salvini, sotto processo a Palermo per aver vietato, nell'agosto del 2019, lo sbarco ai 147 migranti soccorsi in mare dalla imbarcazione spagnola. Qui ---> la notizia completa

Open Arms, Salvini in aula per il processo. L'Ong cita Richard Gere come teste

Ore 10.28, Alec Baldwin, l'arma aveva già sparato. Tutto vero, altro che film e finzione. L'arma di scena utilizzata da Alec Baldwin sul set di «Rust» era stata caricata con proiettili veri. Non solo. Aveva anche già sparato. È quanto emerge dai documenti del tribunale di Santa Fe, competente del caso, secondo cui la pistola era stata consegnata all'attore da un assistente alla regia, che non sapeva che fosse stata caricata con proiettili veri e che aveva detto che l'arma era sicura. Qui ----> la notizia completa

Alec Baldwin, l'arma aveva già sparato. Ma l'assistente alla regia disse: «Vai, è sicura»

Ore 9.31, Farmaci pericolosi venduti on line. Continua purtroppo on line la richiesta di farmaci proibiti e pericolosi anche per infondate cure contro il Covid e continua di conseguenza a crescere il numero dei siti che li vendono. Con le forze dell'ordine che non fanno in tempo a chiuderli che altri ne spuntano. Questa volta sono 42 i siti, collocati su server esteri, oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute perché venivano pubblicizzati o offerti in vendita vari farmaci anche contro il Covid 19. Qui ----> la notizia completa

Farmaci pericolosi venduti on line: i carabinieri chiudono 42 siti, medicinali per cavalli offerti per terapie anti-Covid

Ore 8.37, Daniela Martani e il caso green pass. Daniela Martani torna a far discutere. Nota per le sue posizioni No vax e no mask, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è stata fatta scendere dal Frecciarossa Milano-Roma perché il Green pass le era scaduto da 4 ore. Qui ----> la notizia completa

Daniela Martani denuncia sui social: «Mi hanno fatto scendere dal treno perché il Green pass era scaduto»

Ore 6.12. Friedkin telefona a Mourinho. Il tempo degli equivoci è finito. Ci ha pensato Mourinho a rivelare quello che a Trigoria tutti sanno ma nessuno dice. Ossia che la campagna acquisti, al di là dell'iniziale promozione pubblica, non lo ha soddisfatto in pieno. Qui ---> la notizia completa

Roma-Napoli, telefonata-sfogo dei Friedkin a Mourinho: nel mirino le parole sulla rosa