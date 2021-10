Notizie del giorno di martedì 26 ottobre in tempo reale: cosa accade in Italia e nel mondo

Martedì 26 Ottobre 2021, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 10:57

Notizie del giorno in tempo reale di martedì 26 ottobre 2021. Dalla politica all'economia, dallo sport agli spettacoli, tutte le news in un'unica pagina con il rimando a tutti gli approfondimenti sul sito del Messaggero. Ecco i temi principali della giornata ora per ora:

Notizie del giorno, cosa succede in Italia e nel mondo

10.50. Sven Augusti nudo in strada a Roma, la star della Lazio Pallanuoto causa incidente: denunciato - Sui social qualcuno aveva segnalato ai carabinieri la presenza di «un ragazzo che somiglia molto a Brad Pitt sulla Tangenziale altezza Corso Francia». Qui -----> la notizia completa

Ore 10.40. Medicane, allerta rossa in Sicilia e Calabria per l'uragano del Mediterraneo: rischio alluvioni, piogge forti in altre regioni - L'allarme è alto. Rosso in alcune Regioni. E stavolta l'Italia è proprio nell'occhio del ciclone. E non in senso metaforico. I fenomeni meteorologici, simili a quanto avviene ai tropici, hanno già messo in ginocchio Calabria e Sicilia (una vittima e una donna dispersa), ma è tutto il Mediterraneo ad essere a rischio. Qui ----> la notizia completa

Ore 10.06. Tabaccaio uccide il ladro in casa a Frosinone: «Ho temuto per la vita mia e di mio figlio» - La notizia del ladro ucciso dal tabaccaio di Santopadre (Frosinone) ha suscitato clamore. La rabbia e l'indignazione sono stati amplificati dei social network dove centinaia sono stati i commenti sulla vicenda, tutti a senso unico. Qui -----> la notizia completa

Ore 9.30. Alec Baldwin, chi ha caricato la pistola? Membri troupe l'hanno usata poco prima per sparare a lattine - Ci sarebbe una svolta nel giallo della pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film «Rust» in New Mexico. L'arma era stata caricata con munizioni vere e usata da alcuni membri della troupe poco prima che Alec Baldwin la usasse e uccidesse accidentalmente la direttrice della fotografia e ferisse il regista Joel Souza. Qui ----> la notizia completa