Il "Nostradamus vivente" e la terrificante previsione del 2023 sul portale dell'Area 51

Giovedì 29 Dicembre 2022, 11:04

Con la fine del 2022, in rete spuntano previsioni catastrofiche fatte da sedicenti viaggiatori nel tempo e sensitivi. È il caso di Athos Salomé, soprannominato il "Nostradamus vivente", convinto che la base aerea statunitense dell'Area 51 condurrebbe a un portale sotterraneo tridimensionale. Da sempre oggetto di misteri e leggende metropolitane (tra cui quella secondo cui proprio qui gli americani nasconderebbero i resti di uno UFO precipitato sulla Terra), l'Area 51 - base dell'aeronautica militare statunitense nascosta nel deserto del Nevada - torna alla ribalta nella previsione del "Nostradamus vivente". Secondo Athos Salomé "c'è un tunnel sotto il livello del suolo nell'Area che conduce a un portale tridimensionale in grado di trasportare le persone tra le dimensioni spazio/temporali, e dovrebbe essere aperta nel 2023" ha spiegato al Daily Star. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– Supervulcano più pericoloso al mondo si trova in Italia: pronto a far tremare la terra: cosa dobbiamo aspettarci