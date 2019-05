La nonna più sexy del mondo spopola su Instagram: «Tutti mi dicono che sono meglio delle ventenni»

Alice non avrà forse gli stessi follower su Instagram di tante influencer più giovani, anche se il numero è in costante crescita, ma può vantare un titolo ad honorem: quello di nonna più sexy del mondo. Lei si chiama Alice Vasquez, è californiana e negli ultimi tempi sta facendo impazzire gli utenti sui social grazie ad alcuni scatti decisamente sensuali. Diventare la nonna più sexy del mondo, per Alice, è stato un risultato ottenuto in base ad alcune circostanze favorevoli. Una su tutte: l'età. Già, perché Alice Vasquez, insegnante di yoga che oggi ha 40 anni, è diventata per la prima volta nonna appena due anni fa. La donna, infatti, ha partorito la sua primogenita, Kayla, quando di anni ne aveva appena 16. La figlia, invece, è diventata mamma di una bambina a 22 anni.

Ultimo aggiornamento: 20:10

Oltre all'età, il segreto della bellezza e della sensualità di Alice Vasquez, che su Instagram ha quasi 31mila follower, è duplice: non c'è solo tanto lavoro fisico in palestra, ma anche qualche 'ritocchino' chirurgico per rassodare e rinvigorire le forme sensuali. Lo rivela il Daily Mail, a cui Alice Vasquez ha dichiarato: «Adoro i complimenti dei follower, in molti mi dicono che sono meglio di tantissime ragazze di 20 anni. Anche quando esco con mia figlia, tutti pensano che siamo sorelle».