Nonmifairidere, Katia Follesa "contro" Angelo Pintus: ma ecco la spiegazione

#Nonmifairidere. Un hasthtag diventato virale tra i comici in queste ultime ore, mentre Twitter si interroga su cosa succede. L'ultimo botta e risposta è andato in scena tra Katia Follesa e Angelo Pintus: la prima ha postato un video in cui "accusa" il secondo di non fare ridere e lui contrattacca.

In realtà si tratta di una challenge nata qualche settimana fa, quando alcuni haters accusarono Katia Follesa di "non fare più ridere ora che era dimagrita". Così molti comici hanno aderito per solidarietà. «Angelo scusa. Approfitto di questo mezzo per dirti una cosa che non ti ho mai detto in questi anni. Fai queste imitazioni anni ’80. Pensi di essere il più bravo, ma non mi fai ridere», ha detto Follesa. E lui ha risposto: «Brava, brava. Katia, non mi fai ridere, mai».

