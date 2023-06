Air New Zealand è la prima compagnia aerea del mondo. Qatar Airways, così le top 10

Sabato 3 Giugno 2023, 17:26







Arriva la nuova classifica che riguarda le compagnie aeree migliori del mondo e l’Air New Zealand è stata classificata come la migliore da AirlineRatings.com, un sito Web per la sicurezza delle compagnie aeree e recensioni di prodotti.

La compagnia aerea ha battuto Qatar Airways, che ha detenuto il titolo nel 2021 e nel 2022, per assicurarsi il primo posto. Il sito web ha citato i nuovi letti economici Skynest di Air New Zealand e il record di sicurezza della compagnia aerea come due motivi per il primo posto.

Air New Zealand si è classificata al primo posto per la migliore classe economica; Qatar Airways ha preso il comando per la business class; e Singapore Airlines è stata classificata come la migliore compagnia aerea di prima classe.

Tra le compagnie aeree statunitensi, Delta si è classificata al primo posto, arrivando al 15° posto. Il sito web di valutazione ha nominato la migliore compagnia aerea low cost come Southwest negli Stati Uniti e Ryanair in Europa.

Il caporedattore di AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, ha dichiarato: «Nella nostra analisi obiettiva, Air New Zealand si è classificata al primo posto in molte aree chiave, sebbene sia stato un punteggio molto vicino per i primi cinque». E ha continuato: «Come tutte le compagnie aeree di tutto il mondo, Air New Zealand ha dovuto affrontare gravi interruzioni durante e dopo la pandemia e quest’anno enormi sfide dovute a tempeste e cicloni. La compagnia aerea ha risposto bene».

AirlineRatings.com utilizza criteri tra cui l’età della flotta, le recensioni dei passeggeri e la redditività. Ecco le prime 10 compagnie aeree, secondo il sito web: Air New Zealand, o Air NZ, ha sede ad Auckland, in Nuova Zelanda. È il vettore nazionale del paese.

Air NZ ha un punteggio medio di 7.6./10 basato su 231 recensioni su AirlineRatings.com. Le sue recensioni recenti sono contrastanti. Al secondo posto c’è Qatar Airways, al terzo, Etihad Airways e di seguito: 4, Aria coreana; 5, Compagnie aeree di Singapore; 6, Quanti australiana; 7, Vergine Australia/Vergine Atlantico; 8, Aria EVA (Taiwan); 9, Cathay Pacific Airways; 10, Emirati.