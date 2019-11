Netflix down in Italia: il servizio streaming non funziona. Abbonati in rivolta sui social

Netflix down oggi, 21 novembre, per diverse ore in Italia e non solo. Il popolare servizio di streaming ha smesso di funzionare intorno alle 14.30: chiunque provasse in quelle ore a riprodurre un film, una serie tv, o un documentario si è trovato di fronte uno schermo nero con il messaggio: «Ops! Qualcosa è andato storto… Al momento non è possibile riprodurre questo titolo. Riprova più tardi o seleziona un altro titolo».

Il disservizio non ha riguardato solo l'Italia, ma diverse paesi del mondo, fra cui Stati Uniti, Croazia e Giappone. Il servizio clienti di Netflix ha scritto su Twitter: «Ciao a tutti. Chiediamo scusa per l'inconveniente, stiamo lavorando per risolvere il problema il più velocemente possibile». Il servizio è tornato regolare intorno alle 16.30, ma gli abbonati non hanno mancato di esprimere il loro disappunto sui social per il disservizio.



Adesso almeno Netflix funziona. Scusa per prima. https://t.co/avMqp3oDJX — Netflix Italia (@NetflixIT) November 21, 2019

Ultimo aggiornamento: 17:25

Un tweet, in particolare, ha attirato l'attenzione di Netflix Italia: «Sono caduta dalle scale, ho beccato una multa senza aver guidato la macchina in questione, torno a casa mi metto in pigiama, prendo il piumone, corro a letto e netflix non funziona. Che giornata di m...». I social media manager della pagina hanno voluto rispondere alla sfortunata utente con ironia: «Adesso almeno Netflix funziona. Scusa per prima».