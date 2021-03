Il "mistero" della nave sospesa in aria: è un effetto ottico che si può vedere anche in Italia

La nave sembra sospesa in aria ma non è un fotomontaggio. E', invece, un effetto ottico. L'episodio è avvenuto nel Regno Unito, vicino alla costa di Falmouth, in Cornovaglia. Nello scatto, diventato virale sui social network, si vede un cargo sospeso nel cielo, al di sopra della linea dell'orizzonte. A catturare l'immagine è stato David Morris.

A postare la foto su Twitter, dandone una spiegazione scientifica, è il meteorologo della Bbc David Braine. Si tratta, precisa, di un "miraggio superiore" che solitamente avviene nell'Artico e, molto raramente, nel Regno Unito durante l'inverno.

"Hovering ship" this is what is known as a looming superior mirage (mostly seen in the arctic) caused by light being refracted by a big temperature inversion between the cold sea and warm air just above it.....wierd though !! pic.twitter.com/SxfCsxqYvq

